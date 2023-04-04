Временного поверенного в делах Франции в России вызвали в МИД

МИД вызвал временного поверенного Франции из-за публикаций о действиях армии России в Буче

Временного поверенного в делах Франции в Москве Джея Дармадикари вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом говорится в заявлении на сайте российского ведомства.

Отмечается, что ему заявлен протест в связи с публикацией французским посольством ложных обвинений о действиях российских военных в Буче под Киевом. «Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих, которые звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии и таким образом делающей все возможное для затягивания боевых действий», — подчеркнули в МИД России.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия до сих пор не получила имена жертв провокации в Буче.

3 апреля власти Украины, а также некоторые зарубежные СМИ опубликовали данные, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей Бучи. В свою очередь, Министерство обороны России заявило, что обвинения со стороны Украины — провокация.