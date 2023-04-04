Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал преимущества приостановки ДСНВ для России

Приостановка Москвой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) позволила России получить дополнительные возможности обеспечения собственной безопасности. Такое преимущество назвал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

При этом дипломат отметил, что договор может быть восстановлен, при условии «проявлении здравого смысла» с американской стороны, чтобы США сдвинулись с нынешней «радикально антироссийской позиции». «Начали проявлять хотя бы ростки осознания, что этот курс губителен, и что с Россией так разговаривать нельзя, так себя вести недопустимо, и данный курс должен быть пересмотрен», — заявил замминистра.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он подчеркнул, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке. Для дальнейшего взаимодействия в рамках этого документа Москве необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

26 марта Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Политик указал, что строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он также подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

