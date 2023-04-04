Названа причина гибели найденной мертвой в детской коляске 10-месячной россиянки

Причиной смерти 10-месячной девочки в Вологодской области стало воспаление легких

Медики из Вологодской области установили, что найденная матерью мертвой в детской коляске 10-месячная девочка погибла от воспаления легких. Причину произошедшего назвал глава Сокольского округа региона Юрий Васин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также рассказал, что погибшая девочка была восьмым ребенком в семье. На остальных детей ее мать была лишена родительских прав. В город Сокол россиянка с дочерью переехали четыре месяца назад, сняв квартиру на улице Калинина.

Васин подчеркнул, что женщина не была зарегистрирована в Соколе, не передавала в детскую поликлинику информацию о дочери и ни разу не обращалась к врачам. Кроме того, семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Как заявил глава Сокольского округа, «у органов опеки и социального обслуживания не было никаких оснований для того, чтобы взять эту семью на контроль».

О смерти 10-месячной девочки в городе Соколе стало известно 3 апреля. В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведомство также назначило медицинскую экспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге, жительница Красносельского района нашла мертвой свою двухмесячную дочь. По словам родителей девочки, она ничем не болела. Кроме того, на теле ребенка отсутствовали внешние признаки насильственной смерти.