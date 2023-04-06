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10:30, 6 апреля 2023Силовые структуры

В Ингушетии начали поиск тел боевиков после боестолкновения с правоохранителями

В Ингушетии идут поиски тел боевиков, ликвидированных в ходе боестолкновения с силовиками

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Ингушетии ищут тела боевиков, ликвидированных в ходе боестолкновения с правоохранителями. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, поиски будут продолжаться, пока всех погибших преступников не обнаружат.

Ранее стало известно, что число пострадавших в ходе боестолкновения увеличилось до 11 человек. Среди них только сотрудники правоохранительных органов.

В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шло столкновение с группой боевиков, которые были заблокированы в одном из домовладений. Трое полицейских погибли. В настоящий момент боевики прекратили стрельбу.

По предварительным данным, перестрелку с силовиками устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией в конце марта.

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Екатерина Власова
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