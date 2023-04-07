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17:07, 7 апреля 2023Силовые структуры

Задержанного после крушения самолета украинского пилота арестовали

Суд арестовал украинского пилота, задержанного после крушения самолета в Брянской области
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Кадр: видео Telegram-канал Mash

Советский районный суд Брянска арестовал украинского пилота, задержанного после крушения самолета, до 4 мая. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Мужчину обвиняют по статье 322 («Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда») УК РФ.

Легкомоторный самолет типа А-22 упал 5 апреля в районе населенного пункта Бутовск Брянской области, зацепившись за линию электропередач. Пилот пытался вернуться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом. Мужчины был вооружен автоматом и не имел при себе документов и разрешения на въезд.

На допросе мужчина сказал, что перед ним поставили задачу следовать на малой высоте за ведущим самолетом и фотографировать по команде. О том, что мужчина летит на территорию России, он якобы не знал. За выполненную работу ему пообещали 50 тысяч гривен (108 970 рублей).

По неофициальным данным, воздушное судно направлялось в сторону нефтепровода «Дружба». Предположительно, легкомоторный самолет собирался сбросить бомбу на нефтепровод.

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Илона Палей
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