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14:54, 7 апреля 2023Силовые структуры

Задержанному после крушения самолета украинскому пилоту предъявили обвинения

Задержанному после крушения самолета под Брянском украинскому пилоту предъявили обвинения
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Украинского пилота, задержанного после крушения самолета под Брянском, обвинили в незаконном пересечении границы. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Легкомоторный самолет упал 5 апреля в районе населенного пункта Бутовск. Пилот пытался вернуться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.

На допросе мужчина сказал, что перед ним поставили задачу лететь на малой высоте за ведущим самолетом и фотографировать, когда он скажет. О том, что мужчина летит на территорию России, он якобы не знал. За выполненную работу мужчине пообещали заплатить 50 тысяч гривен (108 970 рублей).

При задержании оказалось, что пилот был вооружен автоматом. По неофициальным данным, воздушное судно направлялось в сторону нефтепровода «Дружба». Предположительно, легкомоторный самолет собирался сбросить бомбу на нефтепровод.

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Илона Палей
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