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17:38, 7 апреля 2023Силовые структуры

Стали известны условия содержания обвиняемой в теракте Дарьи Треповой в СИЗО

Правозащитница Меркачева: обвиняемая Дарья Трепова будет проживать в двухместной камере

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова после окончания карантина будет проживать в двухместной камере в СИЗО «Лефортово», сообщила правозащитница, член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала об условиях содержания Треповой в СИЗО.

Ранее стало известно, что Дарью Трепову, обвиняемую по статье о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили в СИЗО.

Первое время, когда она будет на карантине, она будет одна, а потом ее переведут в двухместную камеру

Ева Меркачева член СПЧ

«Сейчас в "Лефортово" есть горячая вода, есть телевизоры в каждой камере. В этом смысле это СИЗО не самое отстающее, как было еще года три назад. Питание в "Лефортово" одно из лучших среди московских СИЗО. Но там нет спортзала, нет электронных писем, которые есть во всех остальных московских изоляторах», — рассказала Меркачева.

При этом собеседница «Ленты.ру» отметила, что особые условия содержания в «Лефортово» в основном связаны с предельной изоляцией.

«Там заключенный никогда не встречается ни с кем из других арестантов, кроме своего соседа по камере. Никогда: ни на прогулке, ни в тот момент, когда его ведут куда-то. Как только открывается камера, из нее выводят заключенного вместе с соседом, все остальные проходы перекрываются. Это такая особенность "Лефортово"», — заявила правозащитница.

Ранее юрист Василий Воробьев сообщил, что обвиняемой по статье о теракте Дарье Треповой после взрыва, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

2 апреля на встрече с военкором Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва погиб Татарский, 32 человека пострадали.

Девушку задержали на второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ на первой съемной квартире после взрыва в кафе.

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Алена Шевченко
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