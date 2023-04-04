Названо возможное наказание для обвиняемой в теракте Треповой

Юрист Воробьев: обвиняемой в теракте Треповой грозит от 15 до 20 лет колонии

Обвиняемой по статье о теракте Дарье Треповой после взрыва, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, грозит либо от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Возможное наказание в беседе с «Лентой.ру» озвучил юрист Василий Воробьев.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве Татарского на часть 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Дарье Треповой предъявили обвинение.

По мнению юриста, если Трепова пойдет на сделку со следствием и признает вину, ей грозит от 15 до 20 лет. Вероятность того, что девушку приговорят к пожизненному заключению, он счел низкой.

Версия Треповой о том, что она не знала, что в статуэтке взрывчатка, похожа на попытку избежать уголовной ответственности, отметил Воробьев. Девушка сообщила, что, со слов куратора, там находилось прослушивающее устройство.

«Следствие вряд ли примет такую версию по одной простой причине: обычно подслушивающее устройство — это либо предметы личного обихода, либо то, что устанавливается на рабочий стол, где человек постоянно находится. Говорить о том, что она могла знать, где будет установлена статуэтка, вряд ли приходится», — поделился правозащитник.

2 апреля на встрече с военкором Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. В Минздраве сообщили, что при взрыве в кафе пострадали 32 человека.

Девушку задержали на второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ на первой съемной квартире после взрыва в кафе. МВД показало видео с задержания: на опубликованных кадрах Трепова подтверждает то, что пронесла статуэтку с взрывчаткой на мероприятие и передала ее военкору.

