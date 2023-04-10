Боец «Вагнера» рассказал о заброске Киевом солдат в Артемовск

РИА: Киев бросает в Артемовск солдат без подготовки, чтобы прикрыть отход основных сил

Киев продолжает бросать силы на оборону Артемовска (украинское название — Бахмут), параллельно отводя в тыл основные подразделения. Об этом заявил боец частной военной компании «Вагнер».

Он указал, что новых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) привозят на позиции по ночам без должной подготовки, и солдаты «даже не знают, куда при необходимости нужно отступать». И, судя по количеству пленных украинцев, «дела у украинского командования обстоят не лучшим образом».

Боец предположил, что командование придерживает передние фланги, пока тылы оттягиваются. «Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», — сказал он.

Российские военные взяли под контроль более 75 процентов Артемовска

10 апреля врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под контроль более 75 процентов Артемовска. Он отметил, что в западной части города идут ожесточенные бои. Как утверждает врио главы ДНР, о полном взятии города под контроль пока говорить рано. Он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогли водрузить флаг на здание администрации Артемовска. Пушилин назвал это формальным признаком контроля над городом.

Военкоры «Русской Весны» выяснили, что украинские военнослужащие массово разбросали по улицам города противотанковые мины. Тем самым ВСУ пытается затруднить продвижение российских сил.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский оценил ситуацию в Артемовске как «сложную, но контролируемую». По его словам, оборона города продолжается.

Ранее стало известно, что Украина вынужденно перебросила под Артемовск элитные войска, которые рассчитывала задействовать в контрнаступлении. По данным газеты The New York Times, эта стратегия позволила Киеву оттеснить российские силы далеко от дорог и, как следствие, эвакуировать раненых и пополнить армейские запасы.

Военное значение Артемовска

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал последствием взятия под контроль Артемовска открытие северного и западного направлений для удара. «Как только земля подсохнет, Бахмут станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлениях», — считает он. Макгрегор также назвал Артемовск «центром притяжения».

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что потери украинской армии в Артемовске составляют от 15 тысяч до 20 тысяч военнослужащих. Также выяснилось, что солдаты ВСУ начали массово отступать и покидать Артемовск. Один из украинских военных признался, что Киев не контролирует достаточное количество территории, чтобы содержать в городе войска.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что иностранным наемникам следует как можно скорее покинуть Украину. Разведчик предупредил, что оставшиеся на территории республики военные с большой вероятностью могут погибнуть.