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13:38, 10 апреля 2023Наука и техника

Создана прогностическая модель для сохранения стабильности мРНК-вакцин

Briefings in Bioinformatics: создана модель для прогноза стабильности мРНК-вакцин

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Ученые из Техасского и Стэнфордского университетов создали прогностическую модель для сохранения стабильности мРНК-вакцин. Результаты работы опубликованы в журнале Briefings in Bioinformatics.

Подход для профилактики заболеваний на базе мРНК-вакцин набирает все большую популярность по всему миру. Особенную известность в обществе платформа получила во время пандемии коронавирусной инфекции, поскольку многие прививки против COVID-19 были основаны именно на этой технологии. Однако главный недостаток мРНК-вакцин — в термической нестабильности, в результате чего происходит химическое разложение препарата, что создает дополнительные сложности по доставке прививки в отдаленные регионы планеты.

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Новая модель RNAdegformer основана на глубоком обучении (deep learning) искусственного интеллекта, который самостоятельно извлекает необходимые данные и использует их для прогнозирования устойчивости вакцины на уровне нуклеотидов. Алгоритм обрабатывает последовательности РНК с помощью двух самых популярных методов глубокого обучения, задействуя при этом биофизические особенности вторичной структуры РНК и вероятности деградации оснований.

В экспериментах RNAdegformer показал большую эффективность, чем предыдущие самые лучшие методы прогнозирования, такие как модели Degscore, алгоритмы свертывания РНК и другие модели машинного обучения. Авторы считают, что их работа может быть руководством для крупнейших производителей мРНК-вакцин.

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Елена Апазиди
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