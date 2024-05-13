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00:51, 13 мая 2024Россия

Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой кабмина

Журналист Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Журналист Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал кадры последнего заявления министра обороны Сергея Шойгу перед отставкой кабинета министров.

Уточняется, что они были сняты 6 мая, перед инаугурацией президента. На видео глава Минобороны рассказал о высокой оценке Владимиром Путиным работы правительства. Он добавил, что каждый из министров подводит итоги по завершении определенного этапа и оценивает свою работу за прошедший период.

По словам Шойгу, Путин говорил о результатах деятельности кабмина в тяжелейших условиях, сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций.

«Я думаю, даже само слово "беспрецедентные" — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», — заявил министр обороны.

Он добавил, что определенные этапы уже пройдены, но что-то еще предстоит пройти новому составу правительства.

Шойгу покинет свой пост, на его место президент России Владимир Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.

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      Марина Совина
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