Бывший футболист сборной России объяснил нежелание Дзюбы пожать руку Семаку

Радимов заявил, что его не удивило нежелание Дзюбы пожать руку тренеру «Зенита» Семаку

Чемпион России по футболу и бывший хавбек сборной страны Владислав Радимов объяснил нежелание игрока «Локомотива» Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Об этом он написал пост в своем Telegram-канале.

Радимов заявил, что его не удивило поведение Дзюбы. «Еще до игры Артем давал комментарии прессе и признавался, что расставание с тренером прошло не слишком гладко. Наверняка на такое поведение повлиял и результат матча», — отметил он.

9 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата страны. После встречи Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, однако спортсмен никак на это не отреагировал.

Позже футболист пояснил, что не пожал руку тренеру, потому что не видел его. Семак заявил, что не видит ничего страшного в этой ситуации.

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. С 2015 по 2022 год футболист выступал за «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.