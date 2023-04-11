Насильник инсценировал собственную смерть и сбежал из тюрьмы

В Танзании задержали насильника, который сбежал из тюрьмы и провел год на свободе

В Танзании задержали заключенного, который инсценировал смерть для побега из тюрьмы и провел почти год на свободе. Об этом сообщает BBC News.

Табо Бестер был осужден в ЮАР в 2012 году за изнасилование и убийство своей подруги. Годом ранее он был признан виновным в изнасиловании и ограблении двух других женщин. Насильник отбывал наказание в тюрьме Mangaung в южноафриканском городе Блумфонтейн.

В мае 2022 года Бестер решил сбежать. Для этого он инсценировал собственную смерть, устроив поджог в своей камере.

На месте пожара нашли обгоревшие останки, которые, как думали в правоохранительных органах, принадлежали Бестеру. Лишь в марте 2023 года, спустя почти год после побега, дополнительная экспертиза показала, что погиб другой мужчина. Причиной его смерти оказался не огонь, а удар тупым предметом по голове.

Лишь после этого Бестера объявили в розыск. 7 апреля его задержали в Танзании с новой подругой и еще одним сообщником. В полиции полагают, что они планировали бежать в Кению. Ожидается, что беглеца экстрадируют в ЮАР, где он предстанет перед судом.

В ходе расследования были уволены три сотрудника охранной организации, которая управляла тюрьмой Mangaung. Их обвиняют в содействии побегу.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник полиции Хуссейн Чехаб из Великобритании, изнасиловавший 14-летнюю школьницу, попал за решетку. Мужчина познакомился с жертвой, когда ему было 18 лет.