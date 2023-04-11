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18:09, 11 апреля 2023Спорт

В «Зените» прокомментировали информацию об изменении состава команды летом

Гендиректор «Зенита» Медведев опроверг информацию об интересе клуба к Тюкавину и Пиняеву

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об изменении состава команды летом. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что летом сине-бело-голубые могут заключить контракт с нападающими «Локомотива» Сергеем Пиняевым и форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным в случае ухода натурализованных бразильцев Малкома и Клаудиньо. Кроме того, сообщалось об интересе команды к голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову, вратарю «Локомотива» Игорю Лантратову, защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, хавбеку «Сочи» Александру Коваленко, защитнику «Ростова» Максиму Осипенко и хавбеку «Оренбурга» Лукасу Вере. Медведев опроверг эти данные, назвав их дезинформацией.

24 февраля стало известно, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо сменили гражданство на российское. Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их решении.

«Зенит» с 54 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда является действующим чемпионом страны.

Андрей Стрельцов
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