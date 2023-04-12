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11:28, 12 апреля 2023Бывший СССР

Под Артемовском погиб ушедший на фронт украинский велогонщик

Под Артемовском погиб украинский велогонщик Денека, воевавший в составе подразделения ГУР

Фото: Konstantin Deneka / Reuters

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) погиб украинский велогонщик Константин Денека, который ушел на фронт воевать в составе спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

Денека погиб в результате осколочного ранения 31 марта.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под контроль все административные здания в Артемовске.

Украинские бойцы, по его словам, остаются на западе города. Единственным выходом для них на этой территории, считает Пушилин, будет движение вперед с дальнейшей сдачей в плен.

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Алевтина Запольская
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