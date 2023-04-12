Комплименты Трампа в сторону лидеров России, Китая и КНДР объяснили

Политолог Дудаков: комплименты Трампа лидерам России, КНР и КНДР — база для переговоров

Называя лидеров России, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына умнейшими людьми, экс-президент США Дональд Трамп никого не нахваливает, а говорит вещи, необходимые для возможного будущего проведения переговоров с этими странами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее Трамп комплиментарно отозвался в интервью о перечисленных политиках. По его словам, они являются лучшими людьми в своей игре, а американские «парни не такие и никогда таковыми не были».

Трамп напрямую не критикует и не пытается как-то очернять действия лидеров стран, с которыми у Америки сложные отношения и с кем ему придется договариваться, если он снова станет президентом, отметил политолог.

Это не означает, что отношения как-то улучшатся в случае его прихода к власти, но это показывает, что Трамп является бизнесменом, а не политиком, и он понимает, как нужно вести переговоры Малек Дудаков политолог-американист

Американист напомнил, что подобные заявления о рационализме и интеллектуальных способностях российского президента Трамп делал и в 2015 году. «Это не значит, что он считает нужным с Россией мириться, нет, он считает, что это должно быть базой для переговоров, где он будет, конечно, очень жестко отстаивать позицию США», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

В этом же интервью Трамп заявил, что в беседах с Путиным он чувствовал любовь политика к Украине. «Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент"», — сказал бывший глава Белого дома.

