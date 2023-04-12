В США заподозрили СБУ в попытке подрыва российского самолета А-50 в Белоруссии

The Economist: слив данных Пентагона выявил причастность СБУ к попытке подрыва А-50

Служба безопасности Украины (СБУ) 26 февраля нашла доказательства причастности своих сотрудников в попытке взрыва российского самолета А-50 в Белоруссии. О возникших подозрениях пишет издание The Economist, ссылаясь на попавшие в сеть секретные данные США.

Как сказано в документах Пентагона, причастные к инциденту на аэродроме «Мачулищи» агенты СБУ действовали вопреки приказам. Как пишут журналисты, украинские власти и спецслужба не знали о планах собственных сотрудников по совершению данной операции.

Издание сообщает, что в Штатах узнали об этом с помощью радиоэлектронной разведки. При этом оценка атаки на А-50 находится под грифом «совершенно секретно».

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании причастного к попытке диверсии на аэродроме «Мачулищи». Он уточнил, что мужчина, IT-специалист, был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году. Сообщалось, что задержанный имеет российский и украинский паспорта. Политик подчеркнул, что операцию по уничтожению российского самолета разрабатывали в Киеве совместно с Центральным разведывательным управлением США.

Тогда политик уточнил, что по делу о теракте задержаны более 20 человек, остальным удалось скрыться за границей. Он уточнил, что за атакой на объект, которая произошла 26 февраля, стояли представители белорусской оппозиции, взаимодействующие с СБУ.

В этот же день официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что диверсию совершили «местные партизаны».

4 апреля стало известно, что белорусские правоохранители задержали мужчину, который организовал трансляции с аэродрома «Мачулищи» под Минском для администраторов признанного в стране экстремистским Telegram-канала. Уточнялось, что задержанным оказался IT-специалист Дмитрий Мостовой. Отмечается, что он был участником протестных акций.