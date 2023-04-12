На Украине обеспокоились потерей преимущества над Россией в дронах

Guardian: украинские операторы дронов обеспокоены потерей преимущества над Россией

Украинские операторы дронов обеспокоены потерей преимущества над армией России в использовании дронов. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По словам трех высококвалифицированных операторов дронов с Украины, российская армия близка к противодействию самым популярным моделям, производимым китайским производителем DJI. «Они знают толк и производят специальные системы помех», — заявил один из них.

Дроны становятся менее эффективными из-за совершенствования российских средств радиоэлектронной борьбы. В Артемовске (украинское название — Бахмут) украинские дроны могут покрыть только несколько сотен метров, хотя раньше их дальность была в 10-20 раз больше.

«В Николаеве дрон мог пройти 15 километров, а в Бахмуте всего 500 метров — и даже эти 500 метров двумя беспилотниками было тяжело преодолеть», — передает The Guardian.

6 апреля российские военные сбили ударный украинский беспилотник на краснолиманском направлении. Аппарат нес кумулятивные боеприпасы, которые могут нанести существенный урон бронетехнике.

9 февраля белорусские пограничники перехватили украинский дрон-разведчик. Устройство было оборудовано видеокамерой и картами памяти, но его удалось посадить с помощью радиоэлектронного ружья.