Опубликован чек Александра Емельяненко из бара перед инцидентом в аэропорту

Бар «Молодость» опубликовал чек бойца Александра Емельяненко перед инцидентом в аэропорту

Бар «Молодость» опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) чек российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко перед инцидентом в аэропорту Кольцово.

По информации источника, спортсмен заказал себе четыре пива марки «Балтика № 9», два «Жигулевских», один «Einsiedler», коктейль «Негрони», чай и лимон. Отмечается, что после этого он отправился на посадку.

6 апреля из-за поведения Емельяненко задержали рейс Екатеринбург — Москва. Спортсмен помочился в помещении. А после того, как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, боец нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину. Позднее Емельяненко принес извинения за задержку рейса.

На счету 41-летнего Александра Емельяненко 28 побед и 10 поражений в ММА. Еще один бой с его участием закончился ничьей.