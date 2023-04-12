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09:30, 12 апреля 2023Наука и техника

Названа опасность электронных сигарет со вкусом ментола

Respiratory Research: электронные сигареты с ментолом ухудшили функции легких

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Команда ученых из Университета Питтсбурга назвала опасность электронных сигарет со вкусом ментола. Результаты исследования опубликованы в журнале Respiratory Research, краткий обзор приводит издание Medical Xpress.

В процессе работы специалисты разработали специальную роботизированную систему, которая имитирует механику человеческого дыхания при употреблении вейпов. Технология точно воспроизводила температуру, влажность, объем и продолжительность затяжки. Кроме того, аппарат способен копировать характер здорового и больного дыхания, а также надежно прогнозировать токсичность для легких. Затем система измеряет размер и количество образующихся аэрозольных частиц и то, как эти параметры меняются в зависимости от состава жидкости.

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Исследователи пришли к выводу, что распространенные жидкости для электронных сигарет, содержащие ментол, формируют большее количество токсичных микрочастиц по сравнению с заправками без ментола. Дальнейший анализ медицинских записей курильщиков показал, что при употреблении жидкостей с ментолом вейперы делали более короткие вдохи по сравнению с заправками с другими вкусами, что приводило к ухудшению функции легких, независимо от возраста, пола, расы, стажа курения.

В феврале 2023 года сотрудники Медицинской школы Кека Американского университета обнаружили, что при употреблении вейпов ДНК повреждаются с той же степенью, что и при курении традиционных сигарет.

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Елена Апазиди
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