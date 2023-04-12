Блогерша сделала татуаж губ и показала неожиданные последствия

TikTok-блогерша Лиз Каравео показала алые опухшие губы после перманентного макияжа

Блогерша Лиз Каравео сделала популярную косметическую процедуру и показала неожиданные последствия. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте.

В опубликованном ролике инфлюэнсерша с никнеймом @manerebel рассказала, что решила сделать перманентный макияж губ. По ее словам, косметолог трижды провел технику коррекции с помощью специального пигмента и иглы, чтобы достичь желаемого результата.

Затем юзерша показала свой внешний вид после проведенной процедуры. В размещенном ролике видно, что губы Каравео стали чересчур пухлыми и приобрели алый оттенок. «Я не знала, что татуаж будет трехслойный, и это было чертовски больно», — призналась она.

Подписчики решили поддержать блогершу и поделились своим опытом в комментариях под публикацией. «Помню, как я сделала татуаж губ три года назад и испытала колоссальное смущение по дороге домой на метро», «Я была похожа на куклу Братц, но оно того стоило», «Если бы я была на вашем месте, я бы вообще хотела, чтобы отек не спадал, и губы остались такими же!» — заявили они.

В марте блогерша Али Арсеник сделала татуаж бровей, губ и век в салоне красоты и удивила подписчиков неудачными последствиями. В опубликованном видео было видно, что губы юзерши отекли, брови выглядели неестественно, а на веки были нанесены кривые графические стрелки.