США ввели санкции против «Юнармии»

США ввели санкции против движения «Юнармия»

Власти США ввели санкции против всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

Помимо этого, под ограничения попал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Также в санкционном списке оказались «Мегафон» и «Металлоинвест».

Ранее, 11 апреля, санкции в отношении России расширила Канада. Она включила в санкционные списки еще 14 физических и 34 юридических лица. Среди них — лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

Позже Москва ответила на решение Оттавы, закрыв въезд в страну для 333 канадских граждан.