Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 12 апреля 2023Мир

США ввели санкции против «Юнармии»

США ввели санкции против движения «Юнармия»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти США ввели санкции против всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

Помимо этого, под ограничения попал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Также в санкционном списке оказались «Мегафон» и «Металлоинвест».

Ранее, 11 апреля, санкции в отношении России расширила Канада. Она включила в санкционные списки еще 14 физических и 34 юридических лица. Среди них — лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

Позже Москва ответила на решение Оттавы, закрыв въезд в страну для 333 канадских граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
«Сверхновые» открылись во «ВКонтакте»
Звезда «Универа» рассказала об отобравшем у нее квартиру бывшем муже
Раскрыт размер пенсий и зарплат российских космонавтов
Выступавший в КХЛ американский игрок назвал россиян «законченными алкоголиками»
Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл
Жулин отреагировал на запрет на въезд в Россию двоим чемпионкам ОИ из Канады
Херш заявил о разрыве между администрацией США и разведкой
Власти Белоруссии выступили за перемирие на Украине
В Госдуме оценили предложение о «военном налоге» фразой «нет проблем с деньгами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.