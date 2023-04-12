Член СПЧ описала жизнь обвиняемой в убийстве Татарского Треповой в заключении

Правозащитница Меркачева: статья не повлияет на отношение к Треповой в заключении

Жизнь Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского, в заключении не будет зависеть от статьи. В случае признания виновной отбывать срок она будет в колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» рассказала правозащитница, член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

«Про колонию вообще говорить пока рано, в СИЗО она проведет года три. Кроме того, сколько бы лет ей ни дали, а в России максимальный срок для женщин — это 25 лет, отбывать их она будет в колонии общего режима. Сейчас Дарья находится в СИЗО Лефортово в двухместной камере. Там только тяжелостатейники, люди, совершившие преступления против государства. Соседей подбирают по принципу, чтобы люди могли друг с другом ужиться», — рассказала Меркачева.

Когда Дарью переведут в колонию, ее статья, по словам правозащитницы, не будет влиять на отношение к девушке окружающих. В тюрьме, как объяснила Меркачева, ненависть испытывают только к тем, кто сидит по статьям об изнасиловании, половых преступлениях против несовершеннолетних, за убийство детей или родителей.

«Они изгои всегда. Я видела людей, которые по ним обвинялись, как правило, это маргинальные женщины, — сказала собеседница "Ленты.ру". — В случае Дарьи все будет зависеть только от ее характера, от того, как она себя поставит. Она может дать небольшую слабинку и ее начнут прессовать. А может, наоборот, все будут к ней совершенно нормально относиться».

Владлен Татарский погиб 2 апреля при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадавшими были признаны более 40 человек.

Обвинение в совершении теракта предъявили Дарье Треповой. По версии следствия, она вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Басманный суд Москвы арестовал фигурантку дела до 2 июня.