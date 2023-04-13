Раскрыта причастность руководителей ФБК к теракту в кафе Петербурга

ФСБ России заявила об организации убийства Татарского спецслужбами Украины и их агентурой

Дарья Трепова совершила теракт в Петербурге из-за неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова и Ивана Жданова (физические лица, выполняющие функции иностранных агентов, включены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об их причастности к теракту сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, в подготовке к теракту принимали участие спецслужбы Украины и их агентура. В частности, соучастником убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) был гражданин Украины Юрий Денисов — он подготовил преступление вместе с Дарьей Треповой и передал ей взрывное устройство.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar №1, где проходил его творческий вечер. При этом более 40 человек получили ранения разной степени тяжести.