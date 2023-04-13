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15:21, 13 апреля 2023Наука и техника

Последний пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 отложили

Пуск ракеты Ariane 5 с юпитерианской миссией JUICE отложили из-за возможной грозы

Фото: Eric Lalmand / Belga News Agency / Globallookpress.com

Пуск европейской тяжелой ракеты Ariane 5 с юпитерианской миссией Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) отложен из-за возможной грозы. Об этом в Twitter сообщил оператор Arianespace.

Отмечается, что ракета и полезная нагрузка находятся в безопасности.

Пуск носителя с автоматической межпланетной станции (АМС) с космодрома Куру во Французской Гвиане был намечен на 15:15 по московскому времени. Старт должен был стать последним в истории для ракеты Ariane 5.

Основной целью миссии JUICE называется поиск следов пригодных для жизни условий на поверхности либо внутри лун Юпитера. Для этого JUICE оснащен десятью научными инструментами.

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В марте генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль допустил, что первый запуск Ariane 6, которая заменит Ariane 5, «не состоится до конца этого года».

В декабре 2015 года компания Airbus Defence and Space сообщила, что заключила с Европейским космическим агентством контракт на разработку и строительство межпланетной станции JUICE.

В марте того же года геофизики из Германии, США и Швеции заявили о наличии убедительных доказательств в пользу того, что на крупнейшем спутнике Юпитера — Ганимеде — присутствует подледный соленый океан.

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Иван Потапов
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