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23:18, 13 апреля 2023Мир

Россия обвинила США в разрушении основы отношений двух стран

Посол РФ Антонов заявил, что США сделали все для разрушения основы отношений двух стран

Фото: МИД России / Global Look Press

США сделали все для того, чтобы разрушить отношения с Россией. Об этом в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что американцы обвиняли Москву «то во вмешательстве в выборы, то в хакерских атаках, то в завоевании международных рынков, то в использовании энергоресурсов в качестве оружия».

Марина Совина
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