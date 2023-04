Диетолог опровергла чудодейственное свойство любимого напитка известной модели

Нутрициолог Рианнон Ламберт: вода с лимоном не обладает чудодейственными свойствами

Фото: Henry Be / Unsplash

Вода с лимоном не обладает чудодейственными свойствами и не способна «очищать» организм от токсинов или иных вредных веществ, заявила нутрициолог Рианнон Ламберт. Она опровергла распространенное заблуждение в беседе с изданием Grazia.

О предполагаемой пользе лимонной воды рассказала известная австралийская модель, бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр, основавшая собственный бренд органической косметики. Во время записи подкаста The Skinny Confidential Him & Her она призналась, что начинает утро со стакана любимого напитка, чтобы «вымыть то, что осталось после ночи».

Диетолог Рианнон Ламберт прокомментировала, что часто слышит подобные утверждения. По ее словам, многие ошибочно полагают, что этот напиток действительно может вымывать токсины, сжигать жир и бороться с прыщами.

Любая вода, настоенная на фруктах, действительно обладает полезными свойствами, например стимулирует гидратацию, но точно таким же свойством обладает и обычная вода. Добавив в нее лимоны, ваш организм получит дополнительные питательные вещества, такие как витамин С и антиоксиданты, но их явно недостаточно, чтобы влиять на вес или состояние здоровья. Рианнон Ламберт нутрициолог

По словам специалистки, не нужно искать специальные методы или продукты для «очистки» организма, поскольку человеческое тело уже имеет высокоэффективную систему детоксикации — почки и печень. «Если вам нравится пить воду с лимоном, это не принесет немедленного вреда, но не ожидайте, что напиток сотворит чудо или избавит организм от всех возможных гадостей», — объяснила Ламберт.

Она добавила, что не следует злоупотреблять лимонами. Хотя они могут быть полезны в умеренных количествах, у них есть и недостатки. В частности, повышенная кислотность лимонов вызывает эрозию эмали зубов.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков предупредил россиян, что детокс-программы, которые по своей задумке якобы должны оздоравливать путем очищения организма, на деле опасны для организма и могут привести к смерти.