Овечкин прокомментировал отставку главного тренера «Вашингтона»

Александр Овечкин назвал уволенного из «Вашингтона» Питера Лавиолетта великим тренером

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал отставку главного тренера команды Питера Лавиолетта. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Россиянин назвал Лавиолетта великим человеком и великим тренером. «Это бизнес. Как вы видели, в дедлайн мы потеряли друзей, великих хоккеистов, но это бизнес. Это отстойно, что сейчас мы в таком положении, но ты ничего не можешь сделать», — заявил Овечкин.

Ранее 15 апреля стало известно, что «Вашингтон» уволил Лавиолетта. Действующий контракт 58-летнего специалиста был рассчитан до 30 июня. Отмечается, что он был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Столичный клуб лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ 5 апреля. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в сентябре 2020 года. Два сезона подряд он выводил «Кэпиталс» в плэй-офф Кубка Стэнли, где они оба раза проигрывали в первом раунде. Под руководством тренера «Нэшвилл Предаторс» в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбург Пингвинс».

