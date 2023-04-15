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22:01, 15 апреля 2023Спорт

Овечкин прокомментировал отставку главного тренера «Вашингтона»

Александр Овечкин назвал уволенного из «Вашингтона» Питера Лавиолетта великим тренером
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Tommy Gilligan / Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал отставку главного тренера команды Питера Лавиолетта. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Россиянин назвал Лавиолетта великим человеком и великим тренером. «Это бизнес. Как вы видели, в дедлайн мы потеряли друзей, великих хоккеистов, но это бизнес. Это отстойно, что сейчас мы в таком положении, но ты ничего не можешь сделать», — заявил Овечкин.

Ранее 15 апреля стало известно, что «Вашингтон» уволил Лавиолетта. Действующий контракт 58-летнего специалиста был рассчитан до 30 июня. Отмечается, что он был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Столичный клуб лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ 5 апреля. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в сентябре 2020 года. Два сезона подряд он выводил «Кэпиталс» в плэй-офф Кубка Стэнли, где они оба раза проигрывали в первом раунде. Под руководством тренера «Нэшвилл Предаторс» в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбург Пингвинс».

Андрей Стрельцов
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