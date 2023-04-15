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14:21, 15 апреля 2023Силовые структуры

Стало известно о состоянии обвиняемой в теракте Дарьи Треповой в СИЗО

Секретарь ОНК Мельников: при общении обвиняемая в теракте Дарья Трепова была напряжена

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что обвиняемая в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова при общении с ним в СИЗО была напряжена. Подробностями о состоянии обвиняемой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы с ней общались 14 апреля. На контакт она пошла спокойно, но была напряжена. Сейчас она находится в "Лефортово" в двухместной камере, но одна. Может находиться так до четырнадцати дней — это так называемый карантин. У нее в камере есть телевизор и холодильник», — сообщил Мельников.

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14 апреля стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, 24 апреля. Рассмотрение жалобы запланировано на 12:00.

Ранее суд арестовал Трепову до 2 июня. Ей предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств.

2 апреля на встрече с военкором Владленом Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва погиб Татарский, 32 человека пострадали.

Девушку задержали на второй съемной квартире — туда она уехала после того, как переоделась и сменила образ на первой съемной квартире после взрыва в кафе.

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Алена Шевченко
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