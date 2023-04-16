Овечкин ответил на вопрос о необходимости операции после полученных травм

Овечкин заявил, что ему не понадобится операция после полученных в сезоне-2022/2023 травм

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о необходимости проведения операции после полученных в течение сезона-2022/2023 травм. Его слова приводит официальный сайт команды.

«Мне не требуются операции, ничего такого. Просто отдых, небольшие корректировки — и все будет нормально. Дальше буду расслабляться, проводить время с семьей, друзьями», — заявил форвард, добавив, что вскоре вместе с родными отправится в Москву.

Согласно рейтингу The Athletic, Овечкин оказался вне сотни самых ценных игроков НХЛ сезона-2022/2023. 5 апреля «Вашингтон», за который выступает россиянин, лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ. 26 марта он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, до 72 голов. В активе россиянина 822 заброшенные шайбы.