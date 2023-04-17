Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 17 апреля 2023Россия

ВСУ пятый раз за день обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о повторном обстреле ВСУ села Муром

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пятый раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом в понедельник, 17 апреля, журналистам сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Повторный обстрел Мурома. Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения», — написал глава области.

В результате обстрела также оказалась повреждена линия электропередачи. На место выехали сотрудники аварийных и оперативных служб для устранения последствий атаки.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

За день Украина не первый раз атакует Белгородскую область. Так, первым обстрелу подвергся поселок Красное в Шебекинском городском округе. Затем ВСУ направили беспилотник и атаковали с помощью него хутор Лозовая Рудка Борисовского района, а в третий раз обстрел затронул село Муром. Четвертый обстрел пришелся на село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Во всех случаях нападения никто не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой
В российском регионе нашли изрезанные тела почтальона и его соседа-пенсионера
Shein обругали в сети за продажу шорт в виде трусов
США оценили приговор Кара-Мурзе
Обнаружен механизм развития болезни Альцгеймера
Двухметровая акула-нянька укусила туристку на Мальдивах и попала на видео
Собака покусала двух пытавшихся задержать ее хозяина российских полицейских
ЦБ предсказал ускорение инфляции в России
Волочкова пожаловалась на «подставу» на интервью с известной журналисткой
Известный театральный режиссер назвал отличительное качество москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.