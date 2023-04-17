ВСУ пятый раз за день обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о повторном обстреле ВСУ села Муром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пятый раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом в понедельник, 17 апреля, журналистам сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Повторный обстрел Мурома. Пострадавших нет. Снаряды попали в склад зернохранилища, есть разрушения», — написал глава области.

В результате обстрела также оказалась повреждена линия электропередачи. На место выехали сотрудники аварийных и оперативных служб для устранения последствий атаки.

За день Украина не первый раз атакует Белгородскую область. Так, первым обстрелу подвергся поселок Красное в Шебекинском городском округе. Затем ВСУ направили беспилотник и атаковали с помощью него хутор Лозовая Рудка Борисовского района, а в третий раз обстрел затронул село Муром. Четвертый обстрел пришелся на село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Во всех случаях нападения никто не пострадал.

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