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14:48, 17 апреля 2023Спорт

Названы способы похудеть с помощью велосипеда

Vesti.kz: езда на велосипеде не менее 60 минут в день способствует похудению

Фото: Patrick Hendry / Unsplash

Журналисты «Вестей» назвали способы похудеть с помощью езды на велосипеде. Об этом сообщается на сайте издания.

Согласно исследованиям, на которые ссылаются авторы материала, необходимо кататься на велосипеде не менее 60 минут в день и не менее пяти дней в неделю. Езда на велосипеде должна быть интенсивной, чтобы усилить выработку энергии и сжигание калорий. Отмечается, что при катании нужно потреблять достаточное количество жидкости.

Также в заметке отмечается, что новичкам рекомендуется начинать с 30-минутных заездов. При этом постепенно необходимо увеличивать их время и интенсивность.

14 апреля доктор медицинских наук, фитнес-эксперт Келли Макгонигал объяснила благоприятное влияние тренировок на устойчивость к стрессу. Она рассказала, что занятия спортом помогают добавлять новые нейроны в гиппокамп или увеличивать структурную целостность связей между разными частями мозга.

Анастасия Борисова
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