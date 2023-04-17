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11:44, 17 апреля 2023Россия

В Совфеде объяснили отказ от публикации деклараций сенаторов

Сенатор Святенко объяснила отказ Совфеда от публикации деклараций новым законом
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации не будет публиковать декларации о доходах членов верхней палаты российского парламента в связи с новым законом о засекречивании данных о финансовом положении депутатов и сенаторов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По данным источника «Ведомостей», Госдума и Совфед не будут публиковать сведения о доходах депутатов и сенаторов. В прошлые годы российские парламентарии публиковали сведения в середине месяца, как правило, в пятницу в период с 14 по 16 апреля. Согласно законодательству, информация должна быть обнародовала в течение 14 рабочих дней после 1 апреля, однако к настоящему моменту она все еще недоступна. Источник РИА Новости также утверждает, что верхняя палата парламента откажется от разглашения сведений о средствах сенаторов и их семей.

«Это связано с изменением федерального законодательства. Закон предписывает не публиковать декларации депутатов и сенаторов. Мы сдаем [декларации], и есть те, кто имеет право доступа к этим декларациям. Мы все делаем в срок и четко, тоже в рамках федерального законодательства. До 1 апреля все декларации и у всех депутатов, и у всех сенаторов сданы», — сказала она.

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Информацию о том, что все декларации поданы в срок «Ленте.ру» также подтвердила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Все декларации мы сдали в установленные сроки в установленном законом порядке. Никакой дополнительной информации нам не сообщали», — отметила сенатор.

6 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов в обобщенном виде. Согласно документу, в открытом доступе теперь будет только обобщенная статистическая информация о предоставлении сведений о доходах парламентариев. Член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин заявлял, что речь идет о временной мере. По его словам, в условиях санкций нельзя допустить, чтобы данные политиков «попали к врагу».

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в конце января объяснял, что с 1 марта в открытом доступе будут выкладываться лишь сведения о количестве поданных деклараций и были ли в них выявлены нарушения. Сведения о доходах и недвижимости российских парламентариев и членов их семей публиковать не будут.

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Мария Сметанина
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