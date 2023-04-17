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20:58, 17 апреля 2023Спорт

Появились подробности гибели российской гандболистки-чемпионки

«Мутко против»: разыгрывающая «Астраханочки» Дивак выпала из окна восьмого этажа

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Появились подробности гибели 29-летней гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По предварительным данным, спортсменка выпала из окна. Уточняется, что на месте происшествия не обнаружили никакой записки. Накануне гибели разыгрывающая приняла участие в матче против ЦСКА. Ранее «Блокнот Астрахань» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, заявил, что Дивак упала с восьмого этажа жилого дома.

Главный тренер «Астраханочки» Алексей Алексеев рассказал в интервью «Чемпионату», что все в команде находятся в шоке. «Совершенно никто не понимает, что могло случиться. Еще в 11 утра она скидывала подругам фотографии, как купила себе нового котика. А уже в 14 часов ее не стало. Никто не понимает, что происходило с 11 утра до часу дня», — добавил он.

Ранее Федерация гандбола России (ФГР) сообщила о смерти спортсменки. Причина случившегося не уточнялась.

Дивак — трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак выиграла чемпионат Европы.

Андрей Стрельцов
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