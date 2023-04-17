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16:02, 17 апреля 2023Экономика

Оценена польза системы «Мир» для преодоления санкций

Депутат Гаврилов: система «Мир» помогла преодолеть санкции

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Национальная платежная система «Мир» помогла России преодолеть западные санкции. Так пользу от ее внедрения оценил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит газета «Известия».

Он напомнил, что россияне смогли пережить уход Visa и MasterCard «за счет платежной системы "Мир", также помогли QR-коды, платежные стикеры». Гаврилов отметил, что также удалось найти замену неработающим мобильным кошелькам Apple Pay и Google Pay. «Система быстрых платежей Центробанка стала основным каналом пополнения карт и счетов россиян», — подытожил депутат.

В середине марта стало известно, что систему «Мир» собираются запустить в Иране. Об этом говорил замминистра туризма страны Али Асгар Шалбафиян. Также о необходимости внедрения платежной системы «Мир» говорили и власти Конго.

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Платон Щукин
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