Министр обороны Украины рассказал о своей мечте

Министр обороны рассказал, что после СВО хочет вернуться в частный сектор

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мечтает вернуться в частный сектор после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом политик рассказал испанскому изданию La Razon.

Завершение боевых действий, по его словам, позволит написать заявление об отставке. Он добавил, что «этот этап жизни был очень, очень трудным».

При этом Резников также рассказал, что его жена мечтает о том же. По его словам, она плакала после новости о назначении мужа главой военного ведомства. «Это говорит обо всем», — констатировал министр.

О возможной отставке главы Минобороны Украины стало известно в феврале 2023 года. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что Резников сам подал в отставку, а глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что ведомство возглавит начальник Главного управления разведки (ГУР) ведомства Кирилл Буданов.

Позже Резников опроверг слухи о скорой отставке и добавил, что президент Украины Владимир Зеленский лично попросил его сохранить пост.