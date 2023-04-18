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14:11, 18 апреля 2023Спорт

В Федерации фехтования рассказали о поиске шпионов среди россиян

Глава Федерации фехтования Мамедов заявил, что FIE затягивает допуск россиян к турнирам

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) затягивает рассмотрение списков российских спортсменов для допуска к международным турнирам. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мамедов рассказал, что списки россиян были отправлены в FIE, где их стала изучать независимая компания по кибербезопасности. «Они будут смотреть фотографии наших ребят, искать шпионов. А затем передадут списки независимому юристу, который составит заключительный список», — подчеркнул глава федерации, добавив, что процесс может затянуться.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля 2023 года.

После этого ряд европейских стран отказались проводить турниры под эгидой FIE на своей территории. Решение они объяснили невозможностью обеспечить безопасность участников.

Анастасия Борисова
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