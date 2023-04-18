Европейскую авиакомпанию оправдали по делу о гибели 228 человек в катастрофе

C Air France и Airbus сняли обвинения в авиакатастрофе, произошедшей в 2009 году

В Париже суд оправдал европейскую авиакомпанию Air France и авиастроительную компанию Airbus по делу о гибели 228 человек в авиакатастрофе в 2009 году. Об этом сообщает BFM TV.

Суд постановил, что в ходе следствия вина Air France и Airbus в произошедшем не была доказана. В авиакомпании отреагировали на снятие всех обвинений, заметив, что намерены возобновить доверие клиентов к своим пилотам и сделать безопасность пассажиров своим абсолютным приоритетом.

«Компания всегда будет чтить память о жертвах этой ужасной авиакатастрофы и выражает глубочайшее сочувствие всем близким погибших», — заявили в Air France.

Крушение Airbus A330-200 компании AirFrance произошло в 2009 году над Атлантическим океаном. В числе погибших были 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Рассматривались разные версии произошедшего, в том числе сложные погодные условия и техническая неисправность. В результате расследования было установлено, что причина трагедии — несогласованность действий и плохая подготовка экипажа. Отмечается, что авиакатастрофа произошла во время автоматического отключения автопилота из-за обледенения измерительных приборов.

15 января самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На борту воздушного судна находились 72 человека: 4 члена экипажа и 68 пассажиров, все они погибли.

