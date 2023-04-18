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17:51, 18 апреля 2023Спорт

Российских баскетболистов отстранили от участия в квалификации на Олимпиаду-2024

ФИБА отстранила сборную России от участия в квалификации на Олимпийские игры-2024

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборную России от участия в квалификации на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях исполнительный комитет ФИБА принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах ФИБА к Олимпийским играм 2024 года», — заявляется в релизе. Отмечается, что сборную России заменит команда Болгарии как следующая по рейтингу сборная из Европы.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В марте 2022-го ФИБА отстранила российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Санкции также коснулись команд в баскетболе 3 на 3.

Дарья Коршунова
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