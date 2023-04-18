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17:36, 18 апреля 2023Спорт

Роднина оценила обращение украинской чемпионки ОИ к главе МОК из-за россиян

Роднина заявила, что обратившуюся к МОК из-за россиян чемпионку ОИ Баюл никто не помнит
Оксана Баюл

Оксана Баюл. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв олимпийской чемпионки 1994 года в женском одиночном катании Оксаны Баюл к Международному олимпийскому комитету (МОК) не допускать российских спортсменов к Играм-2024. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению Родниной, Баюл «никто не помнит». «Она столько всего назаявляла в своей жизни. От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это! Она оказывает давление? Какое давление?» — добавила бывшая фигуристка.

Ранее 18 апреля Баюл обратилась к главе МОК Томасу Баху с призывом не допускать россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Она заявила, что украинцы против того, чтобы российские спортсмены принимали участие в соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. 28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Алексей Гусев
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