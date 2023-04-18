В Госдуме отреагировали на отмену традиционного шествия «Бессмертного полка»

Депутат Бессараб назвала оправданным решение отменить шествие «Бессмертного полка»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила отмену традиционного шествия «Бессмертного полка» в 2023 году в беседе с «Лентой.ру». Депутат считает, что бывают такие ситуации, когда большое скопление людей опасно.

Ранее стало известно, что организаторы акции «Бессмертный полк» решили отказаться от традиционного формата шествия в 2023 году. Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова сообщила, что в этом году было решено «пойти шире», уйдя от формата одной площади и одной улицы.

Я не могу не поддержать это решение. Потому что я уверена, что организаторы предприняли все необходимые и достаточные усилия для того, чтобы выяснить, насколько безопасно проведение «Бессмертного полка» в офлайн-режиме. И если было принято такое решение, то оно оправдано Светлана Бессараб депутат Госдумы

Депутат отметила, что организаторы шествия сами определяют время сбора и при поддержке специалистов выясняют, имеется ли возможность его проведения. Несмотря на порой критичные ситуации, например в период пандемии, «Бессмертный полк» проводится в дистанционном режиме во многих городах, напомнила Бессараб.

«Думаю, что шествие и в этом году может пройти дистанционно. К сожалению, бывают такие ситуации, когда скопление людей в большом количестве просто опасно. Сегодня определенно это правильное решение», — заключила парламентарий.

12 апреля стало известно, что массовые мероприятия в День Победы отменили в Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Ранее губернатор другого граничащего с Украиной российского региона — Курской области — Роман Старовойт также заявил об отмене парада Победы на 9 Мая в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности.

Аналогичное решение приняли и в Белгородской области. Там глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это нужно для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».