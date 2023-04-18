Великобритания прокомментировала вызов посла страны в МИД России

Посольство Британии в Москве назвало вызов посла Броннерт в МИД России обычной встречей

Посольство Великобритании в Москве прокомментировало вызов своего посла Деборы Броннерт в МИД России. В дипломатическом представительстве назвали это рутинной встречей, сообщает РИА Новости.

В посольстве рассказали, что Броннерт посетила российское министерство, куда ее вызвали после вынесения приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в РФ). «Это была обычная встреча», — заявили в ведомстве.

Ранее представитель британского МИД прибыла в здание российского внешнеполитического ведомства, куда ее ранее вызвали из-за фактов вмешательства Лондона во внутренние дела России.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про ВС РФ.