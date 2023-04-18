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02:59, 18 апреля 2023Наука и техника

SpaceX перенесла испытание Starship

SpaceX заявила о планах предпринять новую попытку испытать ракету Starship 20 апреля

Фото: Gene Blevins / Reuters

Компания SpaceX предпримет в четверг, 20 апреля, новую попытку испытать сверхтяжелую ракету. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

«Команды работают с расчетом на четверг, 20 апреля, в качестве даты первого теста корабля Starship и сверхтяжелой ракеты», — заявили в компании.

Американский предприниматель, глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск анонсировал первый испытательный пуск космического корабля Starship состоится на понедельник, 17 апреля, однако его перенесли.

Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс.

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США сообщало, что запуск многоразовой двухступенчатой транспортной системы Starship планируют осуществить со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас). В январе стало известно, что SpaceX впервые заправила топливом полностью собранную систему Starship. Компания отработала действия, предшествующие пуску ракеты.

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Марина Совина
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