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12:44, 18 апреля 2023Спорт

Названы версии гибели российской гандболистки-чемпионки

Версиями гибели гандболистки Виктории Дивак назвали несчастный случай и самоубийство

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Источник в правоохранительных органах Астрахани назвал две версии гибели российской гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник заявил, что следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и самоубийство. Отмечается, что криминальная версия случившегося не обсуждается из-за того, что 29-летняя спортсменка находилась в квартире одна с запертой изнутри дверью.

О гибели спортсменки стало известно 17 апреля. Сообщалось, что Дивак упала с восьмого этажа жилого дома. Уточнялось, что на месте происшествия не обнаружили записки. На балконе был обнаружен мобильный телефон гандболистки, а также бокал вина.

Дивак — трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак завоевала серебро на чемпионате Европы.

Анастасия Борисова
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