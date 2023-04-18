Названы версии гибели российской гандболистки-чемпионки

Версиями гибели гандболистки Виктории Дивак назвали несчастный случай и самоубийство

Источник в правоохранительных органах Астрахани назвал две версии гибели российской гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник заявил, что следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и самоубийство. Отмечается, что криминальная версия случившегося не обсуждается из-за того, что 29-летняя спортсменка находилась в квартире одна с запертой изнутри дверью.

О гибели спортсменки стало известно 17 апреля. Сообщалось, что Дивак упала с восьмого этажа жилого дома. Уточнялось, что на месте происшествия не обнаружили записки. На балконе был обнаружен мобильный телефон гандболистки, а также бокал вина.

Дивак — трехкратная чемпионка России в составе «Динамо-Синары». Разыгрывающая также известна по выступлениям за «Кубань», «Астраханочку», в которую перешла в 2021 году, немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2009 году вместе с юниорской сборной России Дивак завоевала серебро на чемпионате Европы.