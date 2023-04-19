Навка рассказала об улучшении состояния Костомарова

Татьяна Навка заявила, что Роман Костомаров не потерял силу духа и здоров морально

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об улучшении в состоянии Романа Костомарова. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

«Как и раньше, он говорил с юмором, я это почувствовала. Самое главное, в его голосе был оптимизм. Он не потерял своей прежней силы духа. Рома жив и восстанавливается, уже здоров морально. Ну а остальное — дело времени», — заявила Навка.

Ранее бывшая спортсменка сообщила, что Костомаров позвонил ей, чтобы поздравить с днем рождения.

17 апреля появились данные, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием. Ранее РБК сообщало, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.