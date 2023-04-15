Навка рассказала о звонке Костомарова из реанимации

Навка рассказала, что Костомаров позвонил ей из реанимации и поздравил с днем рождения

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в своем Telegram-канале, что Роман Костомаров позвонил ей из реанимации.

Спортсменка поблагодарила поклонников за пожелания по случаю дня рождения. «Одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — добавила она.

Ранее РБК сообщал, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца. Кроме того, появлялась информация, что Костомарова могут перевести в клинику в Германии для протезирования, однако его жена Оксана Домнина опровергла эти данные.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

