На Украине назвали поставляющие системы ПВО страны Запада

Замминистра обороны Украины Павлюк: системы ПВО из Нидерландов и Германии прибыли в страну

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot прибыли на Украину из США, Нидерландов и Германии. Страны Запада, которые поставили средства ПВО, назвал в своем Telegram-канале первый заместитель министра обороны республики Александр Павлюк.

«На Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. Благодарим наших партнеров за существенное усиление противовоздушной обороны Украины!» — говорится в публикации.

Ранее немецкая газета Spiegel сообщила, что Украина получила от Германии вторую из четырех обещанных систему ПВО IRIS-T. Также были поставлены 16 управляемых ракет. Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в страну американской системы ПВО Patriot.

18 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал поставки военной помощи Киеву. Он заявил о необходимости передать Украине еще больше оружия. До этого украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на задержки поставок вооружения от Запада. Как утверждает глава государства, это ведет к потерям в армии Украины.