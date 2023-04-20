Теннисистка Мария Шарапова показала фото с сыном Теодором в день 36-летия

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) показала фотографию с сыном Теодором.

Снимок был приурочен ко дню рождения спортсменки — 19 апреля ей исполнилось 36 лет. «Мой первый день рождения в качестве мамы», — написала Шарапова. К посту она прикрепила фото с сыном, повернутым спиной к экрану.

Первенец теннисистки появился на свет 1 июля. Мальчика назвали Теодором. По словам спортсменки, она начала двигаться только спустя две недели после родов. Спортсменка призналась, что пока не знает, как найти баланс между семьей и работой.

Шарапова сообщила о завершении выступлений в феврале 2020 года. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом.