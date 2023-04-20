Взрыв Starship попал на видео

Взрыв ракеты и корабля Starship попал на видео

Взрыв многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX попал на видео. Соответствующие кадры публикуют пользователи Twitter.

Пуск состоялся 20 апреля в 16:28 по московскому времени с площадки Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в США. Спустя четыре минуты после пуска прототип системы Starship взорвался, набрав высоту 38 километров.

Нештатная ситуация возникла на третьей минуте интеграционных летных испытаний, когда прототип одноименного космического корабля (образец Ship 24) не смог отделиться от прототипа сверхтяжелого носителя Super Heavy.

Ранее пуск прототипа многоразовой транспортной системы, намеченный на 18 апреля, был перенесен из-за нештатного давления в топливном баке носителя.

Следующие испытания Starship состоятся через несколько месяцев.