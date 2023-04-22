В Молдавии допустили сокращение числа российских дипломатов

Лидер правящей партии Молдавии Гросу допустил сокращение числа российских дипломатов

Председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova допустил сокращение числа российских дипломатов в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос ведущего о равноценном количестве дипломатических работников в посольствах в Москве и Кишиневе.

Гросу назвал вопрос уместным. Он указал, что не участвовал в подобных дискуссиях с коллегами, однако заявил о необходимости пополнения персоналом некоторых молдавских посольств.

«Что касается числа дипломатов из других стран, из России, не знаю, сколько их, но наш МИД должен представить информацию, сделать анализ, тогда увидим аргументы в пользу нахождения здесь числа "икс" дипломатов по аналогии с посольствами других стран», — отметил политик.

Он пояснил, что решение, возможно, будет приниматься в соотношении с количеством жителей, которым оказываются дипломатические услуги.

Ранее в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии объяснили объявление российского дипломата персоной нон грата Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. В ведомстве отметили, что такое решение было принято после «неподобающего поведения» сотрудников посольства России, когда главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию. В МИД РФ в свою очередь пообещали ответить на подобные действия Кишинева.

